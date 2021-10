NÖ: Ausstieg aus klimafeindlicher Kohle!

Der Standort des ehemaligen Kohlekraftwerkes ist nicht nur wegen der vorhandenen Netzinfrastruktur für die solare Nutzung perfekt, sondern auch aus anderen Öko-Gründen. Denn die 30 Hektar sind zum Großteil schon versiegelt und landwirtschaftlich nicht nutzbar. In China hingegen sind 238 (!) Kohlekraftwerke mit einer Leistung von 250 Gigawatt in Bau oder in Planung ...