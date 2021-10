Brauerei will in St. Gilgen nun Aparthotel bauen

Der traditionsreiche Braugasthof Lueg am Wolfgansee-Ufer in St. Gilgen steht seit vielen Jahren leer und verfällt zunehmend. Ursprünglich wollte Eigentümer Stiegl ein Gesundheitshotel errichten. Nach langer Suche sprang ein Betreiber wieder ab. Nun will Stiegl in dem historischen Gebäude stattdessen ein Apartment-Hotel errichten. „Das werden wir künftig selbst führen“, sagt Franz Josef Bachmayer, Chef der Stiegl-Immobilien zur „Krone“.