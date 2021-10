Katschbergtunnel wegen Einsatzübung gesperrt

An der Einsatzübung beteiligen sich rund 220 Einsatzkräfte von Feuerwehren, Rettung, Polizei, Behörden und Asfinag. Sie proben für den Ernstfall das Löschen, Suchen und Retten. Solche Übungen seien gesetzlich vorgeschrieben und werden in regelmäßigen Abständen in allen Asfinag-Tunnels durchgeführt, informierte der Autobahnbetreiber am Freitag.