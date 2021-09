Onlinebetrüger schlug in Klagenfurt & Wolfsberg zu

Weiterer Fall in Wolfsberg

Bei einem ähnlichen Vorfall im Bezirk Wolfsberg gestattete ein 49-jähriger Mann einem vermeintlichen Supportmitarbeiter zur Schadensbehebung den Zugriff auf seinen Computer. Nachdem die angebliche Hilfestellung vom Opfer nach mehreren Stunden abgebrochen wurde, bemerkte der Mann am nächsten Tag ebenfalls eine Abbuchung vom Konto in der Höhe von Tausend Euro.