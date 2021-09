Neustadts Neo-Coach: „Halte den Kopf hin“

Trainer Christian Aflenzer soll Ostliga-Schlusslicht Wr. Neustadt neues Leben einhauchen. Der gebürtige Münchner springt beim SC bereits zum zweiten Mal als Feuerwehrmann in die Bresche, nimmt Seidl und Co. in die Pflicht. Jungpanther hoffen heute im Nachtrag bei der Viktoria auf die Kehrtwende ...