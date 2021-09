Lienz: Beda-Weber-Gasse wird nun endlich sicher

Gut Ding braucht eben manchmal Weile: Die lang ersehnten Maßnahmen zur Umgestaltung der Beda-Weber-Gasse sollen in diesem Jahr umgesetzt werden. Betreffen soll es vor allem den Knotenpunkt zur Josef-Gasser-Straße und jenen an der Grafendorfer-Straße in Richtung Gymnasium, wo tagtäglich auch zahlreiche Schüler unterwegs sind.