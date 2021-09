Grüne mit 5-Punkte-Plan für Brennerautobahn

Niedrige Dieselpreise in Tirol

Ebenjene wolle man jetzt mit deutlicher grüner Handschrift grundlegend und nachhaltig angehen, so Weratschnig. Die Temporeduktion führe nämlich nicht nur unter anderem zu niedrigeren Emissionen, sondern vor allem auch zu mehr „Sicherheit und Flüssigkeit im Verkehr und zu weniger Staus“, strich Mingler heraus. Durch die Abschaffung des „Dieselprivilegs“, also der steuerlichen Förderung des Diesels vonseiten des österreichischen Staates, versprach man sich zudem rund 300.000 Lkw weniger pro Jahr auf der A13. „Derzeit fahren viele Lkw wegen des niedrigen Dieselpreises ganz bewusst durch Tirol“, sagte der Abgeordnete.