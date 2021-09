Einkaufszentren stehen immer mehr unter Druck

Viele Monate war in den Shoppingcentern tote Hose - nun wird wieder nach Hosen und mehr ge-shoppt. „Die Frequenz ist an manchen Tagen bereits wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie“, sagt etwa Edith Münzer vom Murpark in Graz. Auch im ELI in Liezen freut man sich, dass die Besucherfrequenz im August im Vergleich zum Vorjahr „deutlich gesteigert“ wurde, wie Leiterin Maria Prims berichtet. Und Christian Trampus, Centermanager im LCS in Leoben, sagt: „Die Kunden sind zu 95 Prozent zurück und beginnen wieder zu flanieren, statt nur schnell ihre wichtigsten Einkäufe zu erledigen.“