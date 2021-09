Vulkan auf La Palma: „Herzen sind gebrochen“

Der Ausbruch am Wochenende hatte sich durch ein Erdbeben angekündigt. „Alles, was am Sonntag als etwas Außergewöhnliches begann, etwas Schönes zum Anschauen, wurde am nächsten Tag zu einer Tragödie“, sagte eine Besitzerin eines Schmuckgeschäfts gegenüber dem deutschen Sender n-tv. Viele ihrer Freund hätten alles verloren.