Weit mehr als ein übliches Wohnhaus für Innsbruck

2000 Quadratmeter für die Caritas

In eineinhalb Jahren soll in der Gumppstraße wieder ein Integrationshaus eröffnen. Am Mittwoch fand der Spatenstich statt. „Endlich“, wie Innsbrucks Diözesan-Bischof Hermann Glettler und Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb sichtlich erleichtert anmerkten. Das Projekt könnte Vorbildwirkung für andere Gemeinden haben. Denn neben 73 geförderten Mietwohnungen wird auf 2000 Quadratmetern Platz für Initiativen der Caritas geschaffen.