Schulweg zur Volksschule Maria Saal birgt Gefahren

Gleich mehrere Verkehrsfallen lauern in Maria Saal auf die Schulkinder: Denn um in die Volksschule und in den Kindergarten zu gelangen, müssen sie zuerst die stark befahrene Hauptstraße überqueren, wo ein sicherer Übergang nach wie vor fehlt. Und Eltern-Taxis würden zudem ein regelrechtes Verkehrschaos verursachen.