Österreich walzt Nordmazedonien mit 6:0 nieder!

Die favorisierten Österreicherinnen übernahmen von Beginn an das Kommando und fanden schon in den ersten Minuten einige gute Chancen vor. Gebrochen war der Bann in der zwölften Minute, als Höbinger nach einem Fehler der nordmazedonischen Defensive mit einem trockenen Schuss ins kurze Eck erfolgreich war. Der 20-Jährigen gelangen damit in den jüngsten fünf Länderspielen vier Tore.