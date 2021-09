„Klostertaler“-Sänger Wolfahrt jetzt Hypnose-Coach

Gerade in diesen schwierigen Zeiten sind die Leute verunsichert und verängstigt. Viele wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Mit meinem neuen Song „Du bist die Kraft“ will ich den Menschen Mut machen und herauskitzeln, was in ihnen steckt. Ich will die Menschen wieder zum Leuchten bringen! Sandra Nemetschke