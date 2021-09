Liverpools Klopp schrieb Brief an krebskranken Fan

Tolle Worte eines großartigen Trainers. „Mein Bruder bekam diesen Brief von Jürgen Klopp während seiner Krebsbehandlung. Was für ein Gentleman“, reagierte Andy, der Bruder von Liverpool-Fan Chris, auf den Brief von Klopp. Eine wunderbare Geste mit einem tragischen Ende: Am Samstag erlag Chris seiner Krankheit. „Mein großer Bruder hat seinen tapferen Kampf gegen den Krebs verloren“, trauert Andy in den sozialen Medien.