Barcelona-Debüt: Demir wurde „stärker und stärker“

Debüt mit einem bitteren Beigeschmack! ÖFB-Jungstar Yusuf Demir war am Montagabend erstmals in der Startelf des FC Barcelona gestanden, am Ende gab es jedoch nur ein enttäuschendes 1:1 gegen Granada. Nach einem verhaltenen Beginn wurde der 18-jährige Österreicher „immer stärker und stärker“, urteilt die spanische Presse.