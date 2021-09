Kühtai: Aufatmen nach Brand in Kraftwerksstollen

Am Sonntagnachmittag dann aber der große Schock, der die Bauarbeiten zumindest für kurze Zeit zum Erliegen brachte. Ein Bohrwagen war gegen 15.15 Uhr im Kontrollstollen in Brand geraten. Die Maschine befand sich laut Polizei in einer Vortriebstiefe von etwa 400 Metern. In kürzester Zeit war der Stollen stark verraucht. Die sechs Arbeiter – Männer im Alter zwischen 34 und 58 Jahren – flüchteten umgehend in einen der drei für solche Notfälle angedachten Rettungscontainer, wo sie für rund eine Stunde ausharren mussten.