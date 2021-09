Fleckerlteppich: „Sanierung muss Priorität haben“

Rund um die Fleckerlteppich-Debatte in der Stadt Innsbruck - die „Krone“ brachte den (Pflaser-)stein ins Rollen - meldeten sich am Sonntag die NEOS zu Wort. „Ich habe vollstes Verständnis für den Unmut von Einheimischen und Gästen. Daher müssen wir so rasch wie möglich mit der Sanierung beginnen“, sagt GR Julia Seidl. Die Pinken haben dazu bereits im Juni-Gemeinderat einen Antrag eingebracht. Der Antrag wurde bis dato aber nicht im Stadtsenat behandelt.