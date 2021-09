Unfalllenker ließ eigene Tochter (4) in Pkw zurück

Gegen 16 Uhr trafen die Polizisten am Unglücksort auf der B16 nahe Münchendorf ein. Der Kleinbus war dort in die Nähe einer Biomasse-Fabrik gegen eine Steinmauer geprallt. In dem beschädigten Wagen saß ein vierjähriges Mädchen, der Fahrer, ihr Vater, hatte sich jedoch einfach aus dem Staub gemacht und seine eigene Tochter allein zurückgelassen.