Kindergarten-Gipfel ruft Bund um Hilfe

Das Spitzentreffen zur Personalnot in Kindergärten ging doch mit Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) über die Bühne. Ergebnis: ein Appell an den Bund, mehr Aufnahmen in der Kindergartenschule und leichtere Ausbildungs-Anrechnungen zu ermöglichen. Und: Pädagoginnen sollen aus der Pension zurück kommen.