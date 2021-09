Pietro Lombardi weint bittere Tränen auf Instagram

Lombardi zeigt sich emotional wie nie

„Das ist so krass, ich habe noch nie so drüber geredet“, meinte Pietro Lombardi, während ihm die Tränen kamen. „Seit diesem Tag hat sich mein ganzes Leben verändert.“ Was er damit meint, das verriet der Musiker nicht. Darüber werde er in seinem „ehrlichsten Interview überhaupt“ sprechen, das er ebenfalls auf Instagram veröffentlichen will.