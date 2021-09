„Wenn uns das jemand vor dem Spiel gesagt hätte“

So sahen es die Gegner:

Julen Lopetegui (Sevilla-Trainer): „Das Team hat in der zweiten Hälfte hart gearbeitet. Ich kann ihnen in Sachen Einsatz und Einstellung nichts vorwerfen. Deshalb hatten wir vier klare Chancen und hätten das Spiel mit einem Mann weniger gewinnen können. Schauen Sie, was Manchester United passiert ist (Niederlage gegen Bern, Anm.). In der Champions League gibt es gute Teams mit guten Spielern. Wir haben heute gegen ein Team mit guten Spielern gespielt, die es zu großen Teams schaffen werden - alle von ihnen.“