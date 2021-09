Haubenkoch serviert Buch für den guten Geschmack

„Wie schmeckt das Burgenland?“ Dieser Frage ging Haubenkoch Max Stiegl vom Gut Purbach in all seiner weitverzeigten, bodenständigen Kreativität mit namhaften Feinschmeckern nach. Daraus entstand ein Sammelsurium an Rezepten von köstlichen Speisen aus einer vielschichtigen Region zwischen Puszta und Alpen.