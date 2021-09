Ex-Schiedsrichter beim Sex von Liebhaber erwürgt

Staatsanwalt Stephan Butzkies erklärte in seiner Anklage: „Der Angeklagte und sein späteres Opfer verabredeten sich telefonisch am 25. Januar 2021 in der Wohnung des Opfers, um sexuellen Kontakt auszuüben. Der Angeklagte strangulierte Herrn (...) mit einem Gürtel aus einem Bademantel, bis das Opfer kein Lebenszeichen mehr von sich gab.“