Neuseeland soll in „Aotearoa“ umbenannt werden

Die Maori Party will auch die Maori-Namen für alle Städte und Orte bis 2026 wiedereinführen, wie ihre Vorsitzenden Rawiri Waititi und Debbie Ngarewa-Packer am Dienstag in einer Mitteilung betonten. Es ist längst überfällig, dass Te Reo Maori (die maorische Sprache) seinen rechtmäßigen Platz als erste und offizielle Sprache dieses Landes wiedererlangt. „Wir sind ein polynesisches Land, wir sind Aotearoa“, sagte Waititi.