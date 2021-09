Alko-Lenker (42) frontal in Gegenverkehr gekracht

Während ein 42-jähriger Griffner nach dem Unfall, der gegen 19.30 Uhr auf der Lippitzbach Straße geschehen war, mit unbestimmten Verletzungen in das UKH Klagenfurt eingeliefert wurde, musste eine 42-jährige Völkermarkterin von den Einsatzkräften erst aus dem Wrack geborgen werden. „Die Frau wurde bei dem Unfall in ihrem Pkw eingeklemmt und wurde mittels Bergeschere befreit“, schildert ein Polizist. Die Schwerverletzte wurde vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.