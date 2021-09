Aventrium will in Gleisdorf neu durchstarten

Der österreichische Hersteller von FFP2-Schutzmasken, Aventrium Health Care GmbH, will die im Sommer eingestellte Produktion der Gesundheitsausrüstung demnächst wieder aufnehmen. Allerdings nicht mehr in Graz, sondern in Gleisdorf im oststeirischen Bezirk Weiz, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. In Graz hatte man in Spitzenzeiten 130 Mitarbeiter - darunter viele Leiharbeiter. An eine ähnliche Dimension denkt man nun auch in Gleisdorf.