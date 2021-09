„Vier Pfoten“-Legende Dungler in Siedlung verewigt

Und plötzlich waren so viele Erinnerungen an ihn da – denn vor allem die Familie des Anfang 2020 unvermutet verstorbenen „Vier Pfoten“-Gründers Helmut Dungler war zu Tränen gerührt, als jetzt in Helis Heimatstadt Waidhofen an der Thaya der Spatenstich für eine nach ihm benannte Siedlung erfolgte. Dafür hatte der Tierschutz-Legende sogar Präsident Van der Bellen die Ehre erwiesen