Saudi-Arabien: Land im gesellschaftlichen Wandel

Auf ein Land im gesellschaftlichen und strukturellen Wandel traf Außenminister Alexander Schallenberg bei seinem Besuch in Saudi-Arabien. In der Oase Al-Ula in der Wüste traf er seinen Amtskollegen Prinz Faisal bin Farhan. Wichtiges Thema: die Zukunft des Atomvertrages mit dem Iran, den die Saudis ablehnen.