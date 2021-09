Barisic: „Spielt gut - das Geld kommt von alleine“

„Mit der Europa League haben wir ein Ziel erreicht. In der Liga wäre mehr möglich gewesen.“ Für Sportchef Zoki Barisic war Rapids Saisonstart „durchaus positiv“. So richtig soll es in Hütteldorf aber erst jetzt losgehen. Auch wenn Trainer Didi Kühbauer von vergangenen „Ausreden“ nichts wissen will: „Das waren Fakten.“ Klar, die meisten Spiele, der kleine Kader. Die Zeiten sind - auch wenn es weiter nur englische Wochen gibt - vorbei. „Jetzt habe ich mehr Alternativen“, ist Don Didi zufrieden. Weil Barisic nicht nur Aiwu und Ballo brachte, sondern auch keinen befürchteten Abgang zuließ.