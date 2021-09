Gartenhütte neben Wohnhaus komplett niedergebrannt

Die Feuerwehren Frantschach und Wolfsberg rückten am Freitag gegen 18.17 Uhr zu einem Gartenhüttenbrand in St. Gertraud aus. Das Häuschen befand sich in der Nähe eines Wohnhauses. „Wir konnten das Feuer sowie Glutnester, die mittels Wärmebildkamera ausfindig gemacht wurden, erfolgreich löschen“, heißt es seitens der Einsatzkräfte.