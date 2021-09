Rapid-Trainer Kühbauer: „Ich habe keine Ausreden!“

Geburtstagsgrüße an Herzog

An Andreas Herzog, der Coach der Admira wird heute 53 Jahre alt, richtete Kühbauer am Freitag beste Geburtstagsgrüße. „Ich schätze den Andi wirklich sehr, er ist einer von den größten österreichischen Fußballern. Er ist auch immer am Boden geblieben, was mir wirklich taugt. Wir sind uns da ähnlich.“