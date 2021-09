Prozess wegen defekter Spirale: „Schock war groß“

Mehr als 1000 Frauen sollen allein in Österreich von defekten Verhütungsspiralen eines spanischen Herstellers betroffen sein, sagt der Verein für Verbraucherschutz. Im steirischen Fürstenfeld wird ein Musterprozess geführt - mit einer 43-jährigen Frau als Klägerin, die operiert werden musste, nachdem die bei ihr eingesetzte Spirale brach. „Der Schock war groß“, sagte sie am zweiten Prozesstag am Donnerstag.