Die guten Seelen der Bullen

Wie kann sich jemand in so einem Hochleistungsbetrieb so lange halten? „Mit Besonnenheit“, sagt Wolfgang Mair, langjähriger Klubkollege Aufhausers bei den Bullen und Liefering, früherer Zimmerkollege. „René ist ein Super-Charakter: Früher hast du als Spieler funktionieren müssen, war das oft wie in einer Diktatur. Jetzt ist die Menschführung gefragt. Da sehe ich René ganz stark. Er war immer ein Teamplayer!“ Oscar Garcia hatte einst erzählt: „René ist einer, auf den man sich immer verlassen kann!“