Crash mit über 1,7 Promille: Osttiroler verurteilt

Obwohl er sich an nichts mehr erinnern könne, bekannte sich der Osttiroler Unfalllenker von Anfang an schuldig. „Ich habe etliche Biere getrunken in der Nacht, bin danach kurz schlafen gegangen“, sagte der 28-Jährige. Um acht Uhr morgens dann – er hatte noch immer etwa 1,72 Promille intus – habe er mit dem Auto zur Arbeit fahren wollen.