Graz-Kurve am Red Bull Ring eingeweiht

Am 5. 9. 1970 verstarb Jochen Rindt in Monza. Am 5. 9. 2021, am 51. Todestag der ewigen Motorsport-Legende, gedenkt die Stadt Graz, in der Rindt aufgewachsen ist, dem ehemaligen Formel-1-Superstar, der nach seinem Unfall posthum zum Weltmeister gekürt wurde, und ehrt den „ersten Popstar der Königsklasse“ durch weitere Aktionen in diesem Jahr.