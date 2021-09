Corona-Alarm in Innsbrucker Alten- und Pflegeheim

Im Innsbrucker Wohn- und Pflegeheim St. Josef am Inn hat sich in den vergangenen Tagen ein Cluster von 16 bereits PCR-bestätigten Corona-Fällen entwickelt. Bei vier weiteren Betroffenen stehe das PCR-Ergebnis noch aus. Das berichtete das Land Tirol am Samstag. Als Sofortmaßnahme wurden alle Bewohner und Mitarbeiter getestet. Das Heim ist derzeit für Besucher bis auf Weiteres gesperrt.