ÖFB: Die Schmach von 2019 muss getilgt werden!

Dieses 2:4 am 24. März 2019 in Haifa - eine Schmach, die heute getilgt werden muss. Würde der rot-weiß-roten Fußballseele guttun, würde den Sprung auf Gruppenplatz zwei bedeuten. Bei einer Niederlage würde dieser in weite Ferne rücken, würden die WM-Hoffnungen nur noch darauf ruhen, via einem der Nations-League-Startplätze in das Play-off der Gruppenzweiten zu kommen. Darf, soll nicht sein. Und jene, die damals auf dem Feld dabei waren und auch jetzt wieder im Kader stehen, müssten besonders „heiß“ sein. Wie ein Marko Arnautovic, Aleksandar Dragovic und Martin Hinteregger.