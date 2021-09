Konzert soll Jugend zur Impfung motivieren

Im Vorfeld zur PGA-Championship, bei der Golfprofis von 6. bis 8. September in Weitra um 25.000 Euro Preisgeld spielen, werden am Freitag, 3. September, Pizzera & Jaus auf der Driving Range für ordentlich Stimmung sorgen. Golfhotel-Besitzer Gerhard Seidl, der das Hotel Hausschachen neu aufbaute und seither für mehr Belebung in der Braustadt sorgt, freut sich über die tolle Idee von Bezirkshauptmann Stefan Grusch, Impfungen von 16 bis 19 Uhr vor dem Konzert anzubieten. Dafür wird beim Hotel zusätzlich ein Zelt aufgebaut, wo die Vakzin-Abgabe unter der Federführung des NÖ Zivilschutzverbandes stattfindet.