Dragovic: „Jammern hilft nicht, Schwung mitnehmen“

„Krone“: Italien, England, Deutschland - nach dieser EURO wäre für dich viel möglich gewesen. Warum mit 30 Jahren in die serbische Liga?

Dragovic: Das klingt abwertend. Aus Serbien wechseln Jahr für Jahr Spieler in die Top-Ligen, die Liga ist ähnlich stark wie in Österreich. Hier muss man auch seine Leistung bringen. Mit Roter Stern spiele ich in der Europa League, jeder weiß, was mir der Klub bedeutet …