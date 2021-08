Kritik an Kündigung des Primars

Der Salzburger Gesundheitsreferent kann die Entscheidung der Klinik nicht nachvollziehen, Valentin „ist ein in Österreich angesehener Mediziner, der auch dazu beigetragen hat, dass die zweite und dritte Covid-Welle in den Spitälern so bewältigt wurde“. Der Schwarzacher Primar, der sich jetzt auch juristisch gegen die Entscheidung wehrt, war Teil des Covid-Boards des Landes.