Lokale, über die man spricht: Kurz mal da

Die Kombination klingt vielversprechend: Andreas Kurz - ein erfahrener Gastronom, der in Wien lässige Innenstadtlokale wie den Wiener Salon oder das Restaurant Kurz betrieben hat - zieht sich in eine gemütliche Dorfgemeinde nach Niederösterreich zurück und macht dort aus dem schmucklosen Mehrzweck-Saal des Gemeindezentrums ein Lokal. Der Name KURZ MAL DA spielt auf die Tatsache an, dass vorläufig nur eine Betriebsdauer von einem Jahr geplant ist - wenn’s klappt, wird daraus aber vielleicht auch eine Dauereinrichtung.