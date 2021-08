Nach Nizza-Eklat: So reagiert Frankreichs Fußball!

So soll im ersten Schritt die Südtribüne im Stadion von Nizza, wo die Tumulte ihren Ausgang nahmen, für die nächsten vier Heimspiele gesperrt werden, kündigte Präfekt Bernard Gonzalez am Dienstag an. Außerdem würden die Tribüne mit einem Netz zur Abwehr von Wurfgeschossen ausgestattet und Stadionverbote gegen Beteiligte der Krawalle ausgesprochen, sobald die Polizei diese identifiziert habe. Untersucht wird zusätzlich ein besserer Schutz der Gästetribüne, um das Werfen von Gegenständen und Aggressionen zu verhindern.