Melissa Naschenweng trauert um ihren Opa

„Bleibst die große Liebe meines Lebens“

„Danke, dass du der beste Opa warst, den ich mir je hätte wünschen können!“, fuhr die Schlagersängerin in ihrem berührenden Abschiedsposting fort. „Du hast mich bedingungslos geliebt, immer an mich geglaubt, mich in allem unterstützt, warst mir mein bester Freund und wenn ich einmal nicht wusste wohin, du warst immer da! Bis zum Schluss.“