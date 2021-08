Nizza-Eklat: „Dort ticken die Uhren noch anders“

In der dieswöchigen Ausgaben von Krone oder Kasperl gibt es allen Grund zu jubeln. Zunächst ist ein Österreicher in den Sieg vom 24-Stunden-Rennen von Le Mans involviert. Hinzu kommen die herausragenden Vorstellungen österreichischer Legionäre: Yusuf Demir bekommt seine ersten Pflichtspiel-Einsatzminuten und Marko Arnautovic macht das, wofür man ihn geholt hat. Den Negativhöhepunkt gibt es allerdings in der französischen Ligue 1. Der stellvertretende Sportchef der Kronen Zeitung, Peter Moizi, sieht solche Szenen aber immer wieder in Frankreich. „Dort ticken die Uhren noch anders“ Auch der Tennissport darf natürlich nicht fehlen - ein Thiem-Update gibt‘s genauso wie die Vorschau auf die US Open.