„Tides“: Großes Kino vom Ende der Welt

Film tritt Erbe von „Mad Max“ und „Waterworld“ an

Dem jungen Schweizer Filmregisseur Tim Fehlbaum ist mit Altmeister Roland Emmerich als Executive Producer im Rücken ein klassischer Genrefilm in Nachfolge von „Mad Max“ oder „Waterworld“ gelungen. Dabei wird das altbekannte Sujet von der Einzelperson, die auf einem fremden Planeten landet, als Symphonie in Grautönen durchgespielt. Die Menschen können durchs Weltall fliegen, aber keine Glühbirne in die Wand drehen. Dunkel und stets tropfend sind hier die Räume, Nebel durchzieht in Schwaden die Landschaft.