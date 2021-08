Frau stürzte und geriet unter Lkw-Reifen - tot

Hund zerrte an Leine

Der 40-Jährige lenkte das Fahrzeug weitest möglich nach links (bergseitig), um sicher vorbeifahren zu können. Plötzlich dürfte der Hund ruckartig an der Leine gezogen haben, wodurch die Frau zu Sturz kam und mit dem Oberkörper unter das Fahrzeug geriet. Sie wurde dabei von den Zwillingsreifen am Brustkorb erfasst. Trotz eingeleiteter Erste Hilfe Sofortmaßnahmen konnte die Frau nicht mehr gerettet werden. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.