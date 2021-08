Schett und Thiem beglücken „Krone“-Gewinnerinnen

Den Nachmittag werden die beiden Damen wohl nicht so schnell vergessen: Bettina „Lona“ Fuchs und die siebenjährige Alexandra Zettl gingen als Gewinnerinnen einer krone.at-Aktion hervor und durften ein Show-Training mit Barbara Schett und Wolfgang Thiem in den Räumlichkeiten des Austrian Tennis (ATC ) in Traiskirchen absolvieren. „Sensationell“, zeigte sich auch ATC-Präsidentin Barbara Muhr vom Trainingsnachmittag begeistert. Eine der beiden Gewinnerinnen ging sogar als stolze „Besitzerin“ der „Thiem-Rückhand“ nach Hause. Aber sehen Sie hier im Video selbst!