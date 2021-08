Tiroler Kult-Flohmarkt stößt an seine Grenzen

Eine olympische Fackel und andere Raritäten

Es gibt fast nichts, was es nicht gibt im größten Ganzjahres-Flohmarkt Tirols. „Ein Billardtisch, ein Motorboot, eine Fackel der Olympischen Spiele in Innsbruck“, zählt Holzer drei Highlights der vergangenen Jahre auf. An Raritäten mangelt es nicht. Nur der Platz ist mittlerweile Mangelware. 1984 als kleines Sozialprojekt in den Viaduktbögen gegründet, erfolgte 2001 der Umzug. „Vor 20 Jahren schien uns die Halle fast zu groß. Heute ist es überall voll. Eine Zeit lang haben wir versucht, die Höhe des Raumes auszuschöpfen. Doch rasch haben wir gemerkt, dass es dann unübersichtlich wird“, verweist der Geschäftsführer – er leitet mit seiner Kollegin Martina Wolf-Kuntner die Geschicke des Unternehmens – auf die Bedeutung eines ansprechenden Ambientes.