Uni sucht Zimmer für Studenten aus aller Welt

Wohnraum benötigt

Die Zimmer in den Wohnheimen sind für das Wintersemester bereits belegt. „Wir brauchen mehr Wohnplätze, die wir Austausch-Studierenden anbieten können“, so Elena Buffa vom International Office. Sie appelliert an Vermieter, Wohnungen und WG-Plätze auf Internet-Plattformen zu stellen.