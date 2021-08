Jennifer Lopez: Dieser Sixpack ist der Hammer!

Auch Berry lässt Muckis spielen

Mit ihrem heißen Body ist La Lopez bei den Ü50-Ladys in Hollywood in jedem Fall in guter Gesellschaft. Auch Halle Berry, die erst am letzten Wochenende ihren 55. Geburtstag gefeiert hatte, trainierte fast bis zum Umfallen, um ihre Körpermitte für ihren neuen Film „Bruised“, der ab November auf Netflix zu sehen sein wird, zu stählen.